Филатов посчитал, сколько миллионов потеряли местные бюджеты из-за "коронавирусного" закона

Мер Днепра Борис Филатов сообщил, что из-за закона по борьбе с коронавирусом областной центр потерял 300 миллионов гривен.

Источник: Филатов в эфире "Свобода слова"

Прямая речь Филатова: "Новый закон, который приняли по борьбе с коронавирусом… Верховная Рада приняла этот закон: в бюджете Киева -1 млрд, в бюджете Днепра -300 (миллионов – ред.), в бюджете Кривого Рога -250 (миллионов – ред.), в бюджете Каменского -100 (миллионов – ред.). и это при том, что нам правительство не дало ни копейки в настоящий момент на борьбу с этой эпидемией".

Детали: Филатов имеет ввиду раздел про льготы по налогообложению для среднего и малого бизнеса.

Что было раньше: 17 марта Рада для предотвращения коронавирусной болезни COVID-19 установила штрафы за самовольное оставление места обсервации (карантина) и повысила уголовную ответственность за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний.

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