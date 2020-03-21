У США та Італії за добу більше 5 тисяч випадків COVID-19

За час поширення коронавірусу зареєстрували 275,5 тисяч підтверджених випадків COVID-19, із них 11,4 тисячі – летальні та 88,2 тисяч успішних прикладів подолання хвороби.

Джерело: дані із карти поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Гопкінса

Деталі: У США за добу кількість хворих на коронавірус збільшилась на 5379 осіб. Там також зареєстрували 44 смерті.

В Італії за цей же період нарахували 5359 підтверджених випадків зараження. Жертвами вірусу стали 627 людей.

У Німеччині число хворих зросло на 4438 осіб. Померли 23 людини. Наразі країна наближається до позначки у 20 тисяч за кількістю зареєстрованих випадків зараження.

Окрім того, у Франції за добу виявили 1572 позитивних тестів, у Великій Британії – 1258, Швейцарії – 1206, Нідерландах – 506, Бельгії – 476, Австрії – 375 та 230 у Португалії.

Знати більше: Пандемія COVID-19 в Україні та світі. Інфографіка та статистика

Дані 2019 Novel Coronavirus COVID-19 (2019-nCoV) Data Repository by Johns Hopkins CSSE (оновлюється раз на день)

Найбільший приріст тих, хто одужав, за добу спостерігається в Ірані (1035 осіб). За ним слідує Китай (731), Іспанія (488), Німеччина (67), Японії (41).

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