У США та Італії за добу більше 5 тисяч випадків COVID-19
За час поширення коронавірусу зареєстрували 275,5 тисяч підтверджених випадків COVID-19, із них 11,4 тисячі – летальні та 88,2 тисяч успішних прикладів подолання хвороби.
Джерело: дані із карти поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Гопкінса
Деталі: У США за добу кількість хворих на коронавірус збільшилась на 5379 осіб. Там також зареєстрували 44 смерті.
В Італії за цей же період нарахували 5359 підтверджених випадків зараження. Жертвами вірусу стали 627 людей.
У Німеччині число хворих зросло на 4438 осіб. Померли 23 людини. Наразі країна наближається до позначки у 20 тисяч за кількістю зареєстрованих випадків зараження.
Окрім того, у Франції за добу виявили 1572 позитивних тестів, у Великій Британії – 1258, Швейцарії – 1206, Нідерландах – 506, Бельгії – 476, Австрії – 375 та 230 у Португалії.
Знати більше: Пандемія COVID-19 в Україні та світі. Інфографіка та статистика
Дані 2019 Novel Coronavirus COVID-19 (2019-nCoV) Data Repository by Johns Hopkins CSSE (оновлюється раз на день)
Найбільший приріст тих, хто одужав, за добу спостерігається в Ірані (1035 осіб). За ним слідує Китай (731), Іспанія (488), Німеччина (67), Японії (41).
Нагадаємо:
- Станом на 23:00 20 березня в Україні зафіксовано 41 випадок зараження COVID-19. Режим надзвичайної ситуації запроваджено у місті Києві і Київській, Чернівецькій, Житомирській, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях.
- В Україні із 12 березня до 3 квітня щонайменше запроваджено карантин. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
- 17 березня о 23:00 припинили рух метрополітену у Києві, в інших містах метро теж не працює. Столична влада замінила його наземним транспортом, хоча в пасажирський транспорт мають пускати лише по 10 людей, і то лише тих, хто буде в медичній масці.