В США и Италии за сутки более 5 тысяч случаев COVID-19

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Суббота, 21 марта 2020, 06:38

За время распространения коронавируса зарегистрировали 275,5 подтвержденных случаев COVID-19, из них 11,4 тысячи – летальные и 88,2 тысячи успешных примеров преодоления болезни.

Источник: данные с карты распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса

Детали: В США за сутки количество больных коронавирусом увеличилась на 5379 человек. Там также зарегистрировали 44 смерти.

В Италии за этот же период насчитали 5359 подтвержденных случаев заражения. Жертвами вируса стали 627 человек.

В Германии число больных выросло на 4438 человек. Умерли 23. Сейчас страна приближается к отметке в 20 тысяч по количеству зарегистрированных случаев заражения.

Кроме того, во Франции за сутки обнаружили 1572 положительных тестов, в Великобритании – 1258, Швейцарии – 1206, Нидерландах – 506, Бельгии – 476, Австрии – 375 и 230 в Португалии.

Наибольший прирост тех, кто выздоровел за сутки наблюдается в Иране (1035 человек). За ним следуют Китай (731), Испания (488), Германия (67), Япония (41).

Знать больше: Пандемия COVID-19 в Украине и мире. Инфографика и статистика

Данные 2019 Novel Coronavirus COVID-19 (2019-nCoV) Data Repository by Johns Hopkins CSSE (обновляются раз в день)

Напомним:

  • По состоянию на 23:00 20 марта в Украине зафиксирован 41 случай заражения COVID-19. Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Киеве и Киевской, Черновицкой, Житомирской, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.
  • С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
  • 17 марта в 23:00 прекратили движение метрополитена в Киеве, в других городах метро тоже не работает. Столичные власти заменили его наземным транспортом, хотя в пассажирский транспорт должны пускать только по 10 человек, и только тех, кто будет в медицинской маске.

Украинская правда
Темы: коронавирус


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