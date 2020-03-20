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В Україні вже 41 випадок захворювання на Covid-19

П'ятниця, 20 березня 2020, 22:10
В Україні вже 41 випадок захворювання на Covid-19

Станом на 23:00 20 березня в Україні підтверджено вже 41 випадок COVID-19.

Джерело: Центр громадського здоров’я у Facebook і МОЗ у Telegram

Деталі: 10 нових випадків зафіксовано у Чернівецькій області, ще по 1 – у Київській і Тернопільській областях.

За результатами дослідження вірусологічних лабораторій отримані такі результати: Чернівецька область - 25 заражень коронавірусом, Житомирська - 2, Київська - 3, Донецька -1, Івано-Франківська - 2, Дніпропетровська – 2, Харківська – 1, Львівська - 1, Тернопільська - 1 та Київ - 3.

З усіх цих випадків 3 стали летальними.

Що було раніше: 20 березня уряд запровадив режим надзвичайної ситуації у Києві, а також Дніпропетровській та Івано-Франківській областях.

До цього він був оголошений у трьох областях: у Київській, Чернівецькій та Житомирській.

Також 20 березня у Львові та Харкові підтвердили перші випадки захворювання на COVID-19.

Знати більше:  У регіонах надзвичайна ситуація. Що це і як вплине на життя

Передісторія:

  • В Україні із 12 березня до 3 квітня щонайменше запроваджено карантин. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
  • 17 березня о 23:00 припинили рух метрополітену у Києві, в інших містах метро теж не працює. Столична влада замінила його наземним транспортом, хоча в пасажирський транспорт мають пускати лише по 10 людей, і то лише тих, хто буде в медичній масці.

Українська правда

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Теми: коронавірусCovid-2019жертви
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