В Україні вже 41 випадок захворювання на Covid-19
Станом на 23:00 20 березня в Україні підтверджено вже 41 випадок COVID-19.
Джерело: Центр громадського здоров’я у Facebook і МОЗ у Telegram
Деталі: 10 нових випадків зафіксовано у Чернівецькій області, ще по 1 – у Київській і Тернопільській областях.
За результатами дослідження вірусологічних лабораторій отримані такі результати: Чернівецька область - 25 заражень коронавірусом, Житомирська - 2, Київська - 3, Донецька -1, Івано-Франківська - 2, Дніпропетровська – 2, Харківська – 1, Львівська - 1, Тернопільська - 1 та Київ - 3.
З усіх цих випадків 3 стали летальними.
Що було раніше: 20 березня уряд запровадив режим надзвичайної ситуації у Києві, а також Дніпропетровській та Івано-Франківській областях.
До цього він був оголошений у трьох областях: у Київській, Чернівецькій та Житомирській.
Також 20 березня у Львові та Харкові підтвердили перші випадки захворювання на COVID-19.
Знати більше: У регіонах надзвичайна ситуація. Що це і як вплине на життя
Передісторія:
- В Україні із 12 березня до 3 квітня щонайменше запроваджено карантин. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
- 17 березня о 23:00 припинили рух метрополітену у Києві, в інших містах метро теж не працює. Столична влада замінила його наземним транспортом, хоча в пасажирський транспорт мають пускати лише по 10 людей, і то лише тих, хто буде в медичній масці.