В Україні вже 41 випадок захворювання на Covid-19

Станом на 23:00 20 березня в Україні підтверджено вже 41 випадок COVID-19.

Джерело: Центр громадського здоров’я у Facebook і МОЗ у Telegram

Деталі: 10 нових випадків зафіксовано у Чернівецькій області, ще по 1 – у Київській і Тернопільській областях.

За результатами дослідження вірусологічних лабораторій отримані такі результати: Чернівецька область - 25 заражень коронавірусом, Житомирська - 2, Київська - 3, Донецька -1, Івано-Франківська - 2, Дніпропетровська – 2, Харківська – 1, Львівська - 1, Тернопільська - 1 та Київ - 3.

З усіх цих випадків 3 стали летальними.

Що було раніше: 20 березня уряд запровадив режим надзвичайної ситуації у Києві, а також Дніпропетровській та Івано-Франківській областях.

До цього він був оголошений у трьох областях: у Київській, Чернівецькій та Житомирській.

Також 20 березня у Львові та Харкові підтвердили перші випадки захворювання на COVID-19.

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