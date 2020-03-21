На Донбасі поранено четверо військових – ООС

20 березня збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів четверо українських захисників отримали поранення.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї".

Деталі: Російські окупанти стріляли біля Широкиного, Мар'їнки, Новотроїцького, Красногорівки, Кримського, Луганського, Хутора Вільного, Новгородського та Новотошківського.

"Вчора, 20 березня, внаслідок ворожих обстрілів наших позицій чотири військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення", – повідомили у штабі.