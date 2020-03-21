На Донбассе ранены четверо военных – ООС

20 марта вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов четверо украинских защитников получили ранения.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия".

Детали: Российские оккупанты стреляли у Широкино, Марьинки, Новотроицкого, Красногоровка, Крымского, Луганского, Хутора Вольного, Новгородского и Новотошковского.

"Вчера, 20 марта, в результате вражеских обстрелов наших позиций четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения", – сообщили в штабе.