На Донбассе ранены четверо военных – ООС

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Суббота, 21 марта 2020, 07:38

20 марта вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов четверо украинских защитников получили ранения.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия".

Детали: Российские оккупанты стреляли у Широкино, Марьинки, Новотроицкого, Красногоровка, Крымского, Луганского, Хутора Вольного, Новгородского и Новотошковского.

"Вчера, 20 марта, в результате вражеских обстрелов наших позиций четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения", – сообщили в штабе.

Украинская правда
Темы: Донбасс ООС Объединенные силы на Донбассе


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