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Померла соціолог Ірина Бекешкіна

Субота, 21 березня 2020, 09:48
Померла соціолог Ірина Бекешкіна

Пішла з життя соціолог, директорка Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна.

Джерело: Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва

Дослівно: "Передчасно пішла з життя Ірина Бекешкіна – відома українська соціологиня, директорка Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, старший науковий співробітник Інституту соціології НАН України, одна з найавторитетніших науковців, людина, яка щиро любила  свій народ та Україну".

Деталі: Бекешкіній було 68 років.

Читайте статті та інтерв'ю Ірини Бекешкіної на УП:

Ірина Бекешкіна: Порошенку складніше увійти у другий тур, ніж перемогти в ньому

Непрогнозований і непередбачуваний: чому і що далі?

Що об’єднує, і що роз’єднує українців. Ірина Бекешкіна про пост-Майданну Україну

Український Спрут. Що змінилося в Україні за два роки після Революції Гідності

Українська правда

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Теми: соціологія
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