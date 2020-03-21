Померла соціолог Ірина Бекешкіна

18091 перегляд
Субота, 21 березня 2020, 10:48

Пішла з життя соціолог, директорка Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна.

Джерело: Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва

Дослівно: "Передчасно пішла з життя Ірина Бекешкіна – відома українська соціологиня, директорка Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, старший науковий співробітник Інституту соціології НАН України, одна з найавторитетніших науковців, людина, яка щиро любила  свій народ та Україну".

Деталі: Бекешкіній було 68 років.

Читайте статті та інтерв'ю Ірини Бекешкіної на УП:

Ірина Бекешкіна: Порошенку складніше увійти у другий тур, ніж перемогти в ньому

Непрогнозований і непередбачуваний: чому і що далі?

Що об’єднує, і що роз’єднує українців. Ірина Бекешкіна про пост-Майданну Україну

Український Спрут. Що змінилося в Україні за два роки після Революції Гідності

Українська правда
Теми: соціологія


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Українці здебільшого вважають, що справа жінки – сім’я, а чоловіка – заробітки 5 березня 2020, 15:47
Соціологи з'ясували, якій Церкві українці симпатизують найбільше 3 березня 2020, 14:37
Діяльність Верховної Ради не схвалюють 70% українців – КМІС 27 лютого 2020, 16:03
Усі новини
Головні новини
Померла соціолог Ірина Бекешкіна
Мер Чернівців просить ввести в області надзвичайний стан
Коронавірус на Тернопільщині: хворий виявився священником
У США та Італії за добу більше 5 тисяч випадків COVID-19
Усі новини
Історії успіху

Паралімпієць Андрій Демчук і п'ять секретів його успіху

мімімі

15 фото домашніх улюбленців, які доводять, що робота з дому – задоволення