Померла соціолог Ірина Бекешкіна

Пішла з життя соціолог, директорка Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна.

Джерело: Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва

Дослівно: "Передчасно пішла з життя Ірина Бекешкіна – відома українська соціологиня, директорка Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, старший науковий співробітник Інституту соціології НАН України, одна з найавторитетніших науковців, людина, яка щиро любила свій народ та Україну".

Деталі: Бекешкіній було 68 років.

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