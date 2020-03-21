Умерла социолог Ирина Бекешкина

Ушла из жизни социолог, директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина.

Источник: Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива

Дословно: "Преждевременно ушла из жизни Ирина Бекешкина – известная украинская социолог, директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, старший научный сотрудник Института социологии НАН Украины, одна из самых авторитетных ученых, человек, который искренне любил свой народ и Украину".

Детали: Бекешкиной было 68 лет.

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