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Умерла социолог Ирина Бекешкина

Суббота, 21 марта 2020, 09:48
Умерла социолог Ирина Бекешкина

Ушла из жизни социолог, директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина.

Источник: Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива

Дословно: "Преждевременно ушла из жизни Ирина Бекешкина – известная украинская социолог, директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, старший научный сотрудник Института социологии НАН Украины, одна из самых авторитетных ученых, человек, который искренне любил свой народ и Украину".

Детали: Бекешкиной было 68 лет.

Читайте статьи и интервью Ирины Бекешкиной на УП:

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Украинский Спрут. Что изменилось в Украине через два года после революции Достоинства

Украинская правда

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Темы: социология
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