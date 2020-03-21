Умерла социолог Ирина Бекешкина

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Суббота, 21 марта 2020, 10:48

Ушла из жизни социолог, директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина.

Источник: Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива

Дословно: "Преждевременно ушла из жизни Ирина Бекешкина – известная украинская социолог, директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, старший научный сотрудник Института социологии НАН Украины, одна из самых авторитетных ученых, человек, который искренне любил свой народ и Украину".

Детали: Бекешкиной было 68 лет.

Читайте статьи и интервью Ирины Бекешкиной на УП:

Ирина Бекешкина: Порошенко сложнее выйти во второй тур, чем победить в нем

Непрогнозируемый и непредсказуемый: почему и что дальше?

Что объединяет, и что разъединяет украинцев. Ирина Бекешкина о пост-Майданной Украине

Украинский Спрут. Что изменилось в Украине через два года после революции Достоинства

Украинская правда
Темы: социология


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