У Києві госпіталізували харківського чиновника, у дружини якого коронавірус

Заступник голови Харківської облради Володимир Скоробагач, у дружини якого в п'ятницю був підтверджений COVID-19, госпіталізований у Києві.

Джерело: прессекретар Скоробагача Вікторія Петрухіна у коментарі "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Петрухіної: "У понеділок відчув різке погіршення самопочуття (підвищена температура, яка не збивається, слабкість) і самоізолювався. Він здав кілька тестів на COVID-19, поки всі негативні. Вчора ввечері він відчув себе гірше, і його госпіталізували".

Деталі: Вона уточнила, що на початку березня Скоробагач був в Німеччині, де проходив реабілітацію. Він був у Харкові до кінця минулого тижня, а потім поїхав до Києва. Там він відчув нездужання, після чого самоізолювався.

У п'ятницю у дружини Скоробагача, яка нещодавно повернулася з Франції був підтверджений COVID-19.

"Вона теж у Києві, почуває себе добре, перебуває на самоізоляції", – сказала Петрухіна.

Що передувало: У п'ятницю ввечері Міністерство охорони здоров'я повідомило про перший підтверджений випадок COVID-19 у Харківській області. Трохи пізніше того ж дня глава Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер повідомив, що коронавірус підтверджений у 37-річної харків'янки, яка повернулася 11 березня з Франції і з того моменту перебуває на території Київської області.

У пресслужбі облдержадміністрації повідомили, що жінка буде проходити лікування у Києві.