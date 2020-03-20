Станом на зараз в Україні зареєстровано 29 випадків захворювання на Covid-19, троє з них - летальні.

Джерело: Центр громадського здоров’я у Facebook

Деталі: Нові випадки підтверджені в Івано-Франківській та Харківській областях.

За результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ отримано всього 18 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (2), Донецька (1), Івано-Франківська 2 (+1) області та м. Київ (2).

Регіональні лабораторії виявили ще 11 захворювань:

Чернівецька - 5;

Дніпропетровська - 2;

Житомирська - 1;

Харківська - (+1);

Львівська - (1);

м. Київ - 1.

Водночас, як пише Харків Times із посиланням на голову Харківської обласної державної адміністрації Олексія Кучера, хвора мешканка Харківської області - це 37-річна харків’янка, яка 11 березня повернулася в Україну з Франції. Вона з моменту приїзду знаходиться на території Київської області, де і здавала аналізи.

"Станом на даний час на території регіону зафіксованих хворих на коронавірус немає", - запевнив губернатор.

Відомо, що лікувати захворілу будуть у столиці.

Що було раніше: 20 березня також було зафіксовано перший випадок захворювання на COVID-19 у Львові.

Передісторія:

Світом поширюється пандемія коронавірусу Sars CoV 2, який викликає легеневу хворобу COVID 19. Вперше новий вірус зафіксували у китайському місті Ухань (провінція Хубей). За останніми даними, на COVID 19у світі заразилися вже понад 245 тисяч людей, понад 10 тисяч померли, понад 86 тисяч одужали. Епідемія охопила вже 160 країн і територій.

В Україні станом на ранок 20 березня було зафіксовано вже 26 випадківзахворювання Covid-19, три з них – летальні. Одна людина вже одужала. Двоє українців померли в Італії.

В Україні запроваджено карантинні заходи з 12 березня до 3 квітня. У 3 областях (Чернівецькій, Житомирській, Київській) оголошено надзвичайну ситуацію. Транспортне сполучення між містами призупинено, кордон закрито для іноземців.

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