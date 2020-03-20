Ще 2 хворих на коронавірус в Україні

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П'ятниця, 20 березня 2020, 20:35

Станом на зараз в Україні зареєстровано 29 випадків захворювання на Covid-19, троє з них - летальні.

Джерело: Центр громадського здоров’я у Facebook

Деталі: Нові випадки підтверджені в Івано-Франківській та Харківській областях.

За результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ отримано всього 17 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (2), Донецька (1), Івано-Франківська 2 (+1) області та м. Київ (2).

Регіональні лабораторії виявили ще 12 захворювань:

Чернівецька - 5;

Дніпропетровська - 2;

Житомирська - 1;

Харківська - (+1);

Львівська - (1);

м. Київ - 1.

Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України дослідила більше 750 зразків. Лабораторії досліджують не лише зразки людей, яким встановлено підозру, а й контактних осіб.

 

Доповнюється…

Українська правда
Теми: коронавірус Україна Covid-2019


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