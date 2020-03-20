Ще 2 хворих на коронавірус в Україні
Станом на зараз в Україні зареєстровано 29 випадків захворювання на Covid-19, троє з них - летальні.
Джерело: Центр громадського здоров’я у Facebook
Деталі: Нові випадки підтверджені в Івано-Франківській та Харківській областях.
За результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ отримано всього 17 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (2), Донецька (1), Івано-Франківська 2 (+1) області та м. Київ (2).
Регіональні лабораторії виявили ще 12 захворювань:
Чернівецька - 5;
Дніпропетровська - 2;
Житомирська - 1;
Харківська - (+1);
Львівська - (1);
м. Київ - 1.
Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України дослідила більше 750 зразків. Лабораторії досліджують не лише зразки людей, яким встановлено підозру, а й контактних осіб.
Доповнюється…