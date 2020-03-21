В Киеве госпитализировали харьковского чиновника, у жены которого коронавирус
Зампредседателя Харьковского облсовета Владимир Скоробагач, у жены которого в пятницу был подтвержден COVID-19, госпитализирован в Киеве.
Источник: пресс-секретарь Скоробагача Виктория Петрухина в комментарии "Интерфакс-Украина"
Прямая речь Петрухиной: "В понедельник почувствовал резкое ухудшение самочувствия (повышенная температура, которая не сбивается, слабость) и самоизолировался. Он сдал несколько тестов на COVID-19, пока все отрицательные. Вчера вечером он почувствовал себя хуже и его госпитализировали".
Детали: Она уточнила, что в начале марта Скоробагач был в Германии, где проходил реабилитацию, откуда прилетел в Киев и все время находился там, в Харькове не возвращался.
В пятницу у жены Скоробагача, которая недавно вернулась из Франции был подтвержден COVID-19.
"Она тоже в Киеве, чувствует себя хорошо, находится на самоизоляции", – сказала Петрухина.
Что предшествовало: В пятницу вечером Минздрав сообщил о первом подтвержденном случае COVID-19 в Харьковской области. Чуть позже в тот же день глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер сообщил, что коронавирус подтвержден у 37-летней харьковчанки, которая вернулась 11 марта из Франции и с того момента находится на территории Киевской области.
В пресс-службе облгосадминистрации сообщили, что женщина будет проходить лечение в Киеве.