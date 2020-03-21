В Киеве госпитализировали харьковского чиновника, у жены которого коронавирус

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Суббота, 21 марта 2020, 11:34
Владимир Скоробагач
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Зампредседателя Харьковского облсовета Владимир Скоробагач, у жены которого в пятницу был подтвержден COVID-19, госпитализирован в Киеве.

Источник: пресс-секретарь Скоробагача Виктория Петрухина в комментарии "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Петрухиной: "В понедельник почувствовал резкое ухудшение самочувствия (повышенная температура, которая не сбивается, слабость) и самоизолировался. Он сдал несколько тестов на COVID-19, пока все отрицательные. Вчера вечером он почувствовал себя хуже и его госпитализировали".

Детали: Она уточнила, что в начале марта Скоробагач был в Германии, где проходил реабилитацию, откуда прилетел в Киев и все время находился там, в Харькове не возвращался.

В пятницу у жены Скоробагача, которая недавно вернулась из Франции был подтвержден COVID-19.

"Она тоже в Киеве, чувствует себя хорошо, находится на самоизоляции", – сказала Петрухина.

Что предшествовало: В пятницу вечером Минздрав сообщил о первом подтвержденном случае COVID-19 в Харьковской области. Чуть позже в тот же день глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер сообщил, что коронавирус подтвержден у 37-летней харьковчанки, которая вернулась 11 марта из Франции и с того момента находится на территории Киевской области.

В пресс-службе облгосадминистрации сообщили, что женщина будет проходить лечение в Киеве.

Темы: Харьков коронавирус Киев


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