Київ зупиняє пасажирські перевезення з неділі – Аваков

5425 переглядів
Субота, 21 березня 2020, 12:47
ФОТО LOS SOLOMAS. КИЕВ

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє, що Київ з неділі зупиняє пасажирські перевезення для всіх, крім працівників екстрених служб, аптек і продовольчих магазинів.

Джерело: коментар Авакова до його посту про заходи щодо боротьби з коронавірусом у Facebook

Дослівно: "Київ зупиняє пасажирські перевезення, крім працівників екстрених служб, аптек і продмагів. З неділі".

Деталі: Київська влада поки не повідомляє про таке рішення. 

Мер Києва Віталій Кличко анонсував звернення до киян у прямому ефірі о 14 годині.

Що передувало: Перед цим Аваков заявив, що найближчими днями обмежувальні заходи у зв'язку з коронавірусом COVID-19 стануть значно жорсткішими, він наполягає на введенні "тотального карантину".

Теми: Аваков Київ коронавірус транспорт


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Аваков анонсував жорсткіші обмеження, наполягає на "повному карантині" 21 березня 2020, 11:54
Суд виправдав зятя заступника Авакова, який напав на журналістів – ЗМІ 16 березня 2020, 19:00
Аваков: Імовірно, незабаром обмеження будуть іще жорсткішими 14 березня 2020, 12:39
Усі новини
Головні новини
Аваков анонсував жорсткіші обмеження, наполягає на "повному карантині"
Померла соціолог Ірина Бекешкіна
Мер Чернівців просить ввести в області надзвичайний стан
Коронавірус на Тернопільщині: хворий виявився священником
Усі новини
Відео

10 пісень, які допоможуть пережити коронавірус

поради

Що приготувати на випадок інфекційної лікарні