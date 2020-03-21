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Київ зупиняє пасажирські перевезення з 22 березня – Аваков

Субота, 21 березня 2020, 11:47
Київ зупиняє пасажирські перевезення з 22 березня – Аваков

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє, що Київ з неділі зупиняє пасажирські перевезення для всіх, крім працівників екстрених служб, аптек і продовольчих магазинів.

Джерело: коментар Авакова до його посту про заходи щодо боротьби з коронавірусом у Facebook

Дослівно: "Київ зупиняє пасажирські перевезення, крім працівників екстрених служб, аптек і продмагів. З неділі".

Деталі: Київська влада поки не повідомляє про таке рішення. 

Мер Києва Віталій Кличко анонсував звернення до киян у прямому ефірі о 14 годині.

Що передувало: Перед цим Аваков заявив, що найближчими днями обмежувальні заходи у зв'язку з коронавірусом COVID-19 стануть значно жорсткішими, він наполягає на введенні "тотального карантину".

"Українська правда" у Threads

Теми: АваковКиївкоронавірустранспорт
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