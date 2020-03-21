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Киев останавливает пассажирские перевозки с 22 марта – Аваков

Суббота, 21 марта 2020, 11:47
Киев останавливает пассажирские перевозки с 22 марта – Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что Киев с воскресенья останавливает пассажирские перевозки для всех, кроме работников экстренных служб, аптек и продовольственных магазинов.

Источник: комментарий Авакова к его посту о мерах по борьбе с коронавирусом

Дословно: "Киев останавливает пассажирские перевозки, кроме работников экстренных служб, аптек и продмагов. С воскресенья".

Детали: Киевская власть пока не сообщает о таком решении.

Мэр Киева Виталий Кличко анонсировал обращение к киевлянам в прямом эфире в 14 часов.

Что предшествовало: Перед этим Аваков заявил, что в ближайшие дни ограничительные меры в связи с коронавирусом COVID-19 станут значительно жестче, он настаивает на введении "тотального карантина".

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Темы: АваковКиевкоронавирустранспорт
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