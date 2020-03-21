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Щодо хворого житомирянина, який возив туристів за кордон, відкрили провадження

Субота, 21 березня 2020, 13:06
Щодо хворого житомирянина, який возив туристів за кордон, відкрили провадження

Щодо хворого на коронавірус мешканця Житомира, який не повідомив, що перебував за кордоном із групою туристів, відкрили кримінальне провадження.

Джерело: поліція Житомирщини

Дослівно: "Кримінальне провадження відкрите за ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо  запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування перевіряється інформація про укриття відомостей хворим на COVID-19 щодо причетності до перевезення організованої групи туристів до Австрії та назад в Україну.

Нині встановлено, що рейсами авіаліній в обидві сторони одночасно з хворим скористались ще понад 30 людей.

Наразі поліцейські встановлюють їх контакти, місце проживання та спілкуються з ними щодо мети нещодавнього візиту за кордон, а також пояснюють необхідність дотримання режиму самоізоляції".

Що передувало: 19 березня мер Житомира Сергій Сухомлин повідомив, що мешканець Житомира, у якого 19 березня виявили Covid-19, працює в турфірмі й за кордоном перебував разом з групою туристів.

Як раніше розповів голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, за словами самого хворого, він повертався в Україну разом з товаришем та його сином, але повідомити їхні дані інфікований коронавірусом відмовлявся.

Українська правда

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Теми: Житомиркоронавірусполіція
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