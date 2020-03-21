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Против больного житомирянина, возившего туристов за границу, открыли производство

Суббота, 21 марта 2020, 13:06
Против больного житомирянина, возившего туристов за границу, открыли производство

В отношении больного коронавирусом жителя Житомира, который не сообщил, что находился за границей с группой туристов, начали уголовное производство.

Источник: полиция Житомирской области

Дословно: "Уголовное производство открыто по ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

В ходе досудебного расследования проверяется информация об укрытии сведений больным COVID-19 о причастности к перевозке организованной группы туристов в Австрию и обратно в Украину.

В настоящее время установлено, что рейсами авиалиний в обе стороны одновременно с больным воспользовались еще более 30 человек.

Сейчас полицейские устанавливают их контакты, место проживания и общаются с ними в отношении цели недавнего визита за границу, а также объясняют необходимость соблюдения режима самоизоляции".

Что предшествовало: 19 марта мэр Житомира Сергей Сухомлин сообщил, что житель Житомира, у которого 19 марта обнаружили Covid-19 работает в турфирме и за рубежом находился вместе с группой туристов.

Как ранее рассказал председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко, по словам самого больного, он возвращался в Украину вместе с товарищем и его сыном, но сообщить их данные отказывался.

Украинская правда
Темы: Житомиркоронавирусполиция
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