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Збрехав про контакти: з’явилися деталі про житомирянина із коронавірусом

Четвер, 19 березня 2020, 21:01
Збрехав про контакти: з’явилися деталі про житомирянина із коронавірусом

Мешканець Житомира, у якого 19 березня виявили Covid-19, працює в турфірмі й за кордоном перебував разом з групою туристів.

Джерело: повідомлення мера Житомира Сергія Сухомлина виданню Житомир.info

Деталі: За словами міського голови, чоловік повертався з-за кордону не з другом та його сином, як він повідомляв раніше, а за кордон він возив цілу групу людей і разом з ними повертався в літаку. Зараз за допомогою соціальних мереж було встановлено, від якої турфірми вони їздили, де вони були, і на ранок планується встановити все коло осіб, з якими інфікований контактував. За словами пацієнта, він сам був на самоізоляції, але невідомо, чи були на самоізоляції всі люди з групи, які з ним поверталися з-за кордону. Він цю інформацію приховував.

Сухомлин додав, що для збору інформації про членів туристичної групи, чисельність якої наразі невідома, будуть залучені працівники поліції та Служби безпеки України.

Як раніше розповів голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, за словами самого хворого, він повертався в Україну разом з товаришем та його сином, але повідомити їхні дані інфікований коронавірусом відмовлявся.

Також чоловік казав, що із 7 по 14 березня подорожував Німеччиною та Австрією. Прибув в Україну 14 березня літаком. З того дня, з його слів, знаходився в самоізоляції. 18 березня йому стало зле, піднялась температура, почалась симптоматика, яка відповідає коронавірусу, викликав невідкладну допомогу і був госпіталізований.

Передісторія:

  • У четвер вдень з’явилася інформація, що в Україні до 18 зросла кількість випадків інфікування новим коронавірусом, нові випадки виявили у Києві та Житомирі.
  • Про хворого у Житомирі мер міста Сергій Сухомлин повідомив, що це 56-річний чоловік, який повернувся з Австрії, стан чоловіка "більш-менш нормальний".

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"Українська правда" в Threads

Теми: коронавірусЖитомирCovid-2019
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