На Харківщині оголошують надзвичайну ситуацію

На території Харківської області у зв'язку з підтвердженим COVAD-19 у мешканки облцентру вводиться режим надзвичайної ситуації.

Джерело: глава ХОДА Олексій Кучер на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Харківської області, передає "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "З урахуванням того, що ситуація в регіоні ускладнюється, з урахуванням того, що у мешканки Харкова все-таки зафіксовано і підтверджено випадок коронавірусу, ввести з сьогоднішнього дня надзвичайну ситуацію в регіоні".

Деталі: За його словами, у зв'язку з цим керівники структурних підрозділів Харківської обласної державної адміністрації, голови РДА, міські голови міст обласного значення, а також керівники органів місцевого самоврядування повинні забезпечити неухильне виконання протиепідемічних заходів з метою недопущення поширення коронавірусу COVID-19.

Управління розвитку транспортної інфраструктури, торгівлі та фінансових ресурсів і департамент економіки та міжнародних відносин ХОДА повинні проаналізувати питання про можливість повної заборони роботи пасажирського транспорту та проаналізувати порядок дій на випадок введення такої заборони.

Крім того, голови РДА районів, що межують з Луганської, Дніпропетровської Полтавською та Сумською областями спільно з ГУ Нацполіції в області та Управлінням патрульної поліції в області слід підготувати план дій на випадок заборони перетину транспортом адміністративного кордону Харківської області.

Що передувало: У п'ятницю ввечері Міністерство охорони здоров'я повідомило про перший підтверджений випадок COVID-19 у Харківській області. Трохи пізніше того ж дня глава Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер повідомив, що коронавірус підтверджений у 37-річної харків'янки, яка повернулася 11 березня з Франції і з того моменту перебуває на території Київської області.

У суботу стало відомо, що мова йде про дружину заступника голови Харківської облради Володимира Скоробагача. Його також госпіталізовано.