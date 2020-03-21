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1 людина на 10 кв.м.: нові правила для аптек і продуктових магазинів Києва

Субота, 21 березня 2020, 17:22
1 людина на 10 кв.м.: нові правила для аптек і продуктових магазинів Києва

У Києві з 25 березня в аптеках і продуктових магазинах має бути не більш ніж 1 людина на 10 квадратних метрів

Джерело: Протокол № 16 Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА "Про запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2, та введення додаткових обмежувальних заходів на території міста Києва"

Дослівно: "Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), керівникам мережі продуктових магазинів та аптек забезпечити наявність споживачів в торгівельному приміщенні в кількості 1 особа на 10 м2 та забезпечити заходи щодо дотримання санітарних норм".

Деталі: Крім того, представникам поліції доручено "забезпечити присутність працівників в кількості не менше двох осіб в кожній одиниці наземного громадського транспорту, яка буде рухатись за окремо визначеними маршрутами та перевірку наявності спеціального квитку, посвідчення особи та засобів індивідуального захисту".

Міському громадському формуванню з охорони та правопорядку державного кордону "Муніципальна варта" доручено забезпечити присутність працівників в кількості не менше однієї особи в кожній одиниці наземного громадського транспорту, яка буде рухатись за окремо визначеними маршрутами та перевірку наявності спеціального квитку, посвідчення особи та засобів індивідуального захисту.

Рішення Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА, прийняті у межах її повноважень, є обов’язковими для виконання органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, розташованими на території м. Києва. Головою комісії є мер Києва Віталій Кличко.

Що передувало: 21 березня мер Києва Віталій Кличко заявив, що у столиці з 23 березня громадським транспортом зможуть користуватися лише окремі категорії працівників.

Також у Києві заборонено користуватися дитячими та спортивними майданчиками в парках, скверах та на прибудинкових територіях.

Українська правда

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Теми: Київторгівлякарантин
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