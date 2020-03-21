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МОЗ нарахував 6 нових випадків коронавірусу, хоча Кличко говорив про 7

Субота, 21 березня 2020, 20:12
МОЗ нарахував 6 нових випадків коронавірусу, хоча Кличко говорив про 7

За даними Центру громадського здоров'я України, станом на 21:00 21 березня в Україні підтверджено 47 випадків COVID-19.

Джерело: ЦГЗ України, МОЗ

Дослівно: "За результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України отримано всього 18 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (2), Донецька (1), Івано-Франківська 2, області та м. Київ (2).

Також дослідження проводять регіональні лабораторії, які виявили: Чернівецька – 15, Дніпропетровська – 2; Житомирська – 1; Львівська – 1; Київська – 2; Тернопільська – 1; м. Київ 7, з яких 6 за цю добу".

Деталі: Усього зафіксовано 3 летальні випадки від COVID-19 в Україні. Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України дослідила більше 790 зразків.

Що передувало: Раніше в суботу мер Києва Віталій Кличко заявив, що у столиці виявлено 7 нових хворих на COVID-19.

Станом на 23:00 20 березня в Україні зафіксовано 41 випадок зараження COVID-19. Із них 25 у Чернівецькій області. 

Українська правда

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Теми: МОЗкоронавірус
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