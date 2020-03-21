Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Минздрав насчитал 6 новых случаях коронавируса, хотя Кличко говорил о 7

Суббота, 21 марта 2020, 20:12
Минздрав насчитал 6 новых случаях коронавируса, хотя Кличко говорил о 7

По данным Центра общественного здоровья Украины, по состоянию на 21:00 21 марта в Украине подтверждено 47 случаев COVID-19.

Источник: МинздравЦОС Украины

Дословно: "По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено всего 18 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1), Ивано-Франковская (2) области и г. Киев (2).

Также исследования проводят региональные лаборатории, которые обнаружили: Черновицкая - 15, Днепропетровская - 2; Житомирская - 1; Львовская - 1; Киевская - 2; Тернопольская - 1; г. Киев 7, из которых 6 за эти сутки".

Детали: Всего зафиксировано 3 летальных исхода от COVID-19 в Украине. В общем вирусологический референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 790 образцов.

Что предшествовало: Ранее в субботу мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице выявлено 7 новых больных COVID-19.

По состоянию на 23:00 20 марта в Украине был подтвержден 41 случай COVID-19. Из них 25 в Черновицкой области. 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Минздравкоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Все новости...
Минздрав
В Херсоне и на Николаевщине отобрали пробы почвы после затопления: первые результаты
"Или диалог, или нас всех посадят": как в Командовании медицинских сил не находится места для боевых медиков
В Минздраве прокомментировали слухи о вспышке холеры в районе Каховской ГЭС
Последние новости
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
Все новости...
Реклама: