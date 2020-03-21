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Бойовики провокаційно порушили "тишу" - штаб

Субота, 21 березня 2020, 20:31
Бойовики провокаційно порушили тишу - штаб

У суботу бойовики обстріляли позиції сил ООС із забороненого Мінськими домовленостями озброєння, порушивши режим припинення вогню 5 разів. 

Джерело: пресцентр командування Операції об'єднаних сил

Дослівно: "Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Противник обстріляв позиції сил ООС із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. 

Три обстріли було здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу н.п. Красногорівка, поруч з Новотроїцьким, неподалік Водяного. 

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 2 обстріли - поблизу Новгородського та  Новотошківського". 

Деталі: За даними штабу, підрозділи Об’єднаних сил черговими вогневими засобами змусили збройні формування РФ припинити провокаційні обстріли.

Українська правда
Теми: ООСОРДЛО
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