Боевики провокационно нарушили "тишину" - штаб
В субботу боевики обстреляли позиции сил ООС из запрещенного минскими договоренностями вооружения, нарушив режим прекращения огня 5 раз.
Источник: пресс-центр командования Операции объединенных сил
Дословно: "В результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Противник обстрелял позиции сил ООС из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Три обстрела были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи н.п. Красногоровка, рядом с Новотроицким, неподалеку с н.п.Водяное.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 2 обстрела - вблизи Новгородского и Новотошковского".
Детали: По данным штаба, подразделения Объединенных сил дежурными огневыми средствами вынудили вооруженные формирования РФ прекратить провокационные обстрелы.