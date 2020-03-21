Боевики провокационно нарушили "тишину" - штаб

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Суббота, 21 марта 2020, 21:31

В субботу боевики обстреляли позиции сил ООС из запрещенного минскими договоренностями вооружения, нарушив режим прекращения огня 5 раз.

Источник: пресс-центр командования Операции объединенных сил

Дословно: "В результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Противник обстрелял позиции сил ООС из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Три обстрела были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи н.п. Красногоровка, рядом с Новотроицким, неподалеку с н.п.Водяное. 

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 2 обстрела - вблизи Новгородского и Новотошковского".

Детали: По данным штаба, подразделения Объединенных сил дежурными огневыми средствами вынудили вооруженные формирования РФ прекратить провокационные обстрелы.

Украинская правда
Темы: ООС ОРДЛО


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