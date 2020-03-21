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Обмеження у громадському транспорті: Столичним військовим знадобляться спецперепустки

Субота, 21 березня 2020, 21:00
Обмеження у громадському транспорті: Столичним військовим знадобляться спецперепустки

З 23 березня військовослужбовці та працівники Міноборони та Збройних Сил України зможуть переміщуватись у столичному міському транспорті за наявності спеціальної перепустки.

Джерело: пресцентр Міноборони України 

Дослівно: "З 23 березня військовослужбовці та працівники Міністерства оборони та Збройних Сил України, які проходять військову службу та працюють у військових частинах та установах столичного гарнізону і задіяні для виконання службових завдань, зможуть переміщуватись у міському транспорті за наявності спеціальної перепустки.

Організація отримання таких перепусток та забезпечення ними особового складу покладається на відповідних командирів та начальників". 

Що передувало: 

21 березня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що з 23 березня громадським транспортом у столиці зможуть користуватися лише окремі категорії працівників.

Зокрема транспортом зможуть користуватися працівники підприємств, що забезпечують критично важливі сфери життя міста. Це медичні працівники, рятувальники, правоохоронці, фахівці сфери ЖКГ, люди, які працюють в продуктових магазинах і аптеках, а також співробітники стратегічних підприємств.

Їздити в транспорті вони зможуть тільки за наявності спеціальної перепустки. 

Українська правда
Теми: карантинтранспортМіноборониКиїв
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