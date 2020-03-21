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Ограничения в общественном транспорте: Столичным военным понадобятся спецпропуска

Суббота, 21 марта 2020, 21:00
Ограничения в общественном транспорте: Столичным военным понадобятся спецпропуска

С 23 марта военнослужащие и работники Минобороны и Вооруженных Сил Украины смогут перемещаться в столичном городском транспорте при наличии специального пропуска.

Источник: пресс-центр Минобороны Украины

Дословно: "С 23 марта военнослужащие и работники Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины, которые проходят военную службу и работают в воинских частях и учреждениях столичного гарнизона и задействованы для выполнения служебных задач, смогут перемещаться в городском транспорте при наличии специального пропуска.

Организация получения таких пропусков и обеспечение ими личного состава возлагается на соответствующих командиров и начальников".

Предыстория: 

21 марта мэр Киева Виталий Кличко заявил, что с 23 марта общественным транспортом в столице смогут пользоваться только отдельные категории работников.

В частности транспортом смогут пользоваться работники предприятий, обеспечивающих критически важные сферы жизни города. Это медработники, спасатели, правоохранители, специалисты сферы ЖКХ, люди, которые работают в продуктовых магазинах и аптеках, а также сотрудники стратегических предприятий.

Ездить в транспорте они смогут только при наличии специального пропуска.

Украинская правда
Темы: карантинтранспортМинобороныКиев
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