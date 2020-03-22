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Формування Російської Федерації 10 разів обстріляли українські позиції, один поранений

Неділя, 22 березня 2020, 06:07
Формування Російської Федерації 10 разів обстріляли українські позиції, один поранений

21 березня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. 

Джерело: штаб ООС

Деталі: Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано п’ять обстрілів.

П’ять обстрілів було здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Дослівно: "Такі злочинні дії ворога не залишилися безкарними. Підрозділи Об’єднаних сил, використовуючи чергові вогневі засоби, дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь.

Об’єднані сили й надалі відповідатимуть на факти порушень режиму припинення вогню з боку противника у разі, якщо його дії нестимуть пряму загрозу військовослужбовцям або мирному населенню".

Деталі: Вчора внаслідок ворожих обстрілів наших позицій один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли, втрат серед наших захисників немає.

Теми: ООС
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