Формирования Российской Федерации 10 раз обстреляли украинские позиции, один ранен

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Воскресенье, 22 марта 2020, 07:07

21 марта вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано пять обстрелов.

Пять обстрелов было осуществлено в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Дословно: "Такие преступные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя дежурные огневые средства, дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ.

Объединенные силы и в дальнейшем будут отвечать на факты нарушений режима прекращения огня со стороны противника в случае, если его действия будут нести прямую угрозу военнослужащим или мирному населению".

Детали: Вчера в результате вражеских обстрелов наших позиций один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. С началом этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, потерь среди наших защитников нет.

Темы: ООС


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