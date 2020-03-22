Туреччина не каратиме санкціями українців, які порушили терміни перебування - посол

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Неділя, 22 березня 2020, 08:58

Туреччина не застосовуватиме санкцій до громадян України, які через форс-мажорні обставини, зокрема припинення авіасполучення, порушили термін перебування на території країни.

Джерело: надзвичайний та повноважний посол України у Туреччині Андрій Сибіга у коментарі Укрінформу

Пряма мова Сибіги: "Від міністерства закордонних справ Туреччини отримано ноту про незастосування штрафів за порушення строків перебування у країні для українських громадян". 

Деталі: За словами дипломата, посольство передало до МЗС Туреччини інформацію стосовно понадтермінового перебування чотирьох громадян України, які у зв’язку із форс-мажорними обставинами не змогли вчасно залишити територію Туреччини.  

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Теми: коронавірус Туреччина МЗС


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