Туреччина не каратиме санкціями українців, які порушили терміни перебування - посол

Туреччина не застосовуватиме санкцій до громадян України, які через форс-мажорні обставини, зокрема припинення авіасполучення, порушили термін перебування на території країни.

Джерело: надзвичайний та повноважний посол України у Туреччині Андрій Сибіга у коментарі Укрінформу

Пряма мова Сибіги: "Від міністерства закордонних справ Туреччини отримано ноту про незастосування штрафів за порушення строків перебування у країні для українських громадян".

Деталі: За словами дипломата, посольство передало до МЗС Туреччини інформацію стосовно понадтермінового перебування чотирьох громадян України, які у зв’язку із форс-мажорними обставинами не змогли вчасно залишити територію Туреччини.

Читайте також:

Рекомендації щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19

Операція "евакуація": як повертають українських туристів з-за кордону в епоху коронавірусу. LIVE

Що робити українцям, які не встигнуть повернутись з-за кордону до 17 березня: пояснення МЗС