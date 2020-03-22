Турция не будет наказывать санкциями украинцев, нарушивших сроки пребывания - посол

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Воскресенье, 22 марта 2020, 08:58

Турция не будет применять санкций к гражданам Украины, которые из-за форс-мажорные обстоятельства, в частности прекращение авиасообщения, нарушили срок пребывания на территории страны.

Источник: чрезвычайный и полномочный посол Украины в Турции Андрей Сыбига в комментарии Укринформу 

Прямая речь Сыбиги: "От министерства иностранных дел Турции получена нота о неприменении штрафов за нарушение сроков пребывания в стране для украинских граждан".

Детали: По словам дипломата, посольство передало в МИД Турции информацию о сверхсрочном пребывании четырех граждан Украины, которые в связи с форс-мажорными обстоятельствами не смогли вовремя покинуть территорию Турции.

Темы: коронавирус Турция МИД


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