Поліція перевірятиме ізоляцію всіх, хто повертається з-за кордону – Ляшко

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Неділя, 22 березня 2020, 12:57

Епідеміологи разом з Нацполіцією перевірятимуть дотримання самоізоляції всіма, хто повертається в Україну з-за кордону.

Джерело: заступник глави МОЗ, головний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу в неділю

Пряма мова: "Вчора ми вчергове змінили правила перетину державного кордону для людей, які будуть повертатися в Україну з визначених хабів в аеропортах за межами України.

Перший літак вчора приземлився з Іспанії, 215 пасажирів, всі вони були протестовані експрес-тестами. Всі вони підписали згоду на добровільну ізоляцію на 14 днів.

Ми в МОЗ постановою головного державного санітарного лікаря підписання такої згоди про самоізоляцію та видачу пам'ятки про самоізоляцію зробили обов'язковим протиепідемічним заходом".

"Всі ці документи передаються в базу для епідеміологів. Епідеміологи разом з Національною поліцією України відпрацьовуватимуть кожний контакт і кожну згоду про самоізоляцію і, в разі порушення підписаної згоди, будемо ініціювати притягнення цих людей до адміністративної відповідальності".

Катерина Тищенко, УП
Теми: коронавірус МОЗ карантин поліція


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