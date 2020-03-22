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Поліція перевірятиме ізоляцію всіх, хто повертається з-за кордону – Ляшко

Неділя, 22 березня 2020, 11:57
Поліція перевірятиме ізоляцію всіх, хто повертається з-за кордону – Ляшко

Епідеміологи разом з Нацполіцією перевірятимуть дотримання самоізоляції всіма, хто повертається в Україну з-за кордону.

Джерело: заступник глави МОЗ, головний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу в неділю

Пряма мова: "Вчора ми вчергове змінили правила перетину державного кордону для людей, які будуть повертатися в Україну з визначених хабів в аеропортах за межами України.

Перший літак вчора приземлився з Іспанії, 215 пасажирів, всі вони були протестовані експрес-тестами. Всі вони підписали згоду на добровільну ізоляцію на 14 днів.

Ми в МОЗ постановою головного державного санітарного лікаря підписання такої згоди про самоізоляцію та видачу пам'ятки про самоізоляцію зробили обов'язковим протиепідемічним заходом".

"Всі ці документи передаються в базу для епідеміологів. Епідеміологи разом з Національною поліцією України відпрацьовуватимуть кожний контакт і кожну згоду про самоізоляцію і, в разі порушення підписаної згоди, будемо ініціювати притягнення цих людей до адміністративної відповідальності".

Що передувало: 

Відповідно до рішення постійної комісії КМДА "Про запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2, та введення додаткових обмежувальних заходів на території Києва", Державна прикордонна служба України має надати інформацію щодо мешканців Києва, які повернулися із закордону  з 10 березня поточного року. 

Відповідні дані про мешканців Києва мають бути передані до Головного управління Держпродспоживслужби у м.Києві 25 березня. 

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Катерина Тищенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: коронавірусМОЗкарантинполіція
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