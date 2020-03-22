Полиция будет проверять изоляцию всех, кто возвращается из-за границы – Ляшко

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Воскресенье, 22 марта 2020, 12:57

Эпидемиологи вместе с Нацполицией будут проверять соблюдение самоизоляции всеми, кто возвращается в Украину из-за границы.

Источник: замглавы Минздрава, главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге в воскресенье

Прямая речь: "Вчера мы в очередной раз изменили правила пересечения государственной границы для людей, которые будут возвращаться в Украину из определенных хабов в аэропортах за пределами Украины.

Первый самолет вчера приземлился из Испании, 215 пассажиров, все они были протестированы экспресс-тестами. Все они подписали согласие на добровольную изоляцию на 14 дней.

Мы в Минздраве постановлением главного государственного санитарного врача подписание такого соглашения о самоизоляции и выдачу памятки о самоизоляции сделали обязательной противоэпидемической мерой".

"Все эти документы передаются в базу для эпидемиологов. Эпидемиологи вместе с Национальной полицией Украины будут отрабатывать каждый контакт и каждое согласие на самоизоляцию и, в случае нарушения подписанного согласия, будем инициировать привлечение этих людей к административной ответственности".

Предыстория: 

Согласно решению постоянной комиссии КГГА "О предотвращении распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной короновирусом SARS-CoV-2, и введении дополнительных ограничительных мероприятий на территории Киева", Госпогранслужба Украины должна предоставить информацию в отношении жителей Киева, которые вернулись из-за границы с 10 марта текущего года.

Соответствующие данные о жителях Киева должны быть переданы в Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве 25 марта.

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Катерина Тищенко, УП
Темы: коронавирус Минздрав карантин полиция


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