Дані киян, що повернулися з-за кордону, передадуть столичній владі

Державна прикордонна служба України має надати інформацію щодо мешканців Києва, які повернулися із закордону з 10 березня поточного року.

Джерело: рішення постійної комісії КМДА "Про запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2, та введення додаткових обмежувальних заходів на території Києва"

Деталі: Згідно з ухваленим рішенняя, відповідні дані про мешканців Києва мають бути передані до Головного управління Держпродспоживслужби у м.Києві 25 березня.

Окрім того, до покращення епідемічної ситуації "Київський міський лабораторний центр МОЗ України", Департамент охорони здоров’я КМДА , районні держадміністрації, ГУ Нацполіції України у Києві мають організувати спільну роботу щодо своєчасного виявлення, обстеження та ізоляції осіб, які перебували в контакті із хворими, у яких лабораторно підтверджено випадок захворювання на COVID-19.

Що передувало:

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до уряду та Держприкордонслужби з проханням посилити контроль за тим, щоб українці, які спецрейсами прибувають з-за кордону, перебували 14 днів у самоізоляції.

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