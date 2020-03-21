Дані киян, що повернулися з-за кордону, передадуть столичній владі

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Субота, 21 березня 2020, 19:02

Державна прикордонна служба України має надати інформацію щодо мешканців Києва, які повернулися із закордону  з 10 березня поточного року.

Джерело:  рішення постійної комісії КМДА "Про запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2, та введення додаткових обмежувальних заходів на території Києва"

Деталі: Згідно з ухваленим рішенняя, відповідні дані про мешканців Києва мають бути передані до Головного управління Держпродспоживслужби у м.Києві 25 березня. 

Окрім того, до покращення епідемічної ситуації "Київський міський лабораторний центр МОЗ України", Департамент охорони здоров’я КМДА , районні держадміністрації, ГУ Нацполіції України у Києві мають організувати спільну роботу щодо своєчасного виявлення, обстеження та ізоляції осіб, які перебували в контакті із хворими, у яких лабораторно підтверджено випадок захворювання на COVID-19. 

Що передувало: 

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до уряду та Держприкордонслужби з проханням посилити контроль за тим, щоб українці, які спецрейсами прибувають з-за кордону, перебували 14 днів у самоізоляції.

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Нагадаємо, 

  • З 12 березня до  3 квітня в Україні запровадили карантин. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
  • 17 березня припинено рух метрополітену у Києві, в інших містах метро теж не працює. Столична влада замінила його наземним транспортом, хоча в пасажирський транспорт пускають тільки по 10 осіб і лише у медичній масці.
  • З 23 березня у Києві закриють громадський транспорт для більшості населення, ним зможуть користуватися лише окремі категорії працівників.

Українська правда
Теми: коронавірус Київ карантин здоров'я Прикордонна служба


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