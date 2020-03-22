На Буковині від коронавірусу одужали 8 людей - ЦГЗ

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Неділя, 22 березня 2020, 15:17

У Чернівецькій області зафіксовано 8 випадків одужання інфікованих коронавірусом.

Джерело: дані Центру громадського здоров'я МОЗ України станом на ранок 22 березня 

Дослівно: "В Україні зафіксовано 47 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, зокрема 3 летальні, 8 людей одужали. 

Дніпропетровська область — 2 випадки ; Донецька область — 1; Житомирська область — 2 (1 летальний); Івано-Франківська область — 2 (1 летальний); Київ — 9; Київська область — 4; Львівська область — 1; Тернопільська область — 1. Чернівецька область — 25 (1 летальний, 8 одужали)". 

Деталі: У ЦГЗ МОЗ нагадали, що з початку 2020 року до Центру громадського здоров’я надійшло 531 повідомлення про підозру на COVID-19. З них у 441 випадку результат негативний, 43 зразки досліджують. 

Загалом досліджено більше 790 зразків від осіб із підозрою інфікування та визначених контактних осіб. 

Станом на ранок 22 березня у світі зареєстровано 307 280 випадків захворювання на COVID-19, зокрема 13 049 летальних, а 92 376 людей одужало; за межами Китаю зафіксовано 225 932 випадки.

Нагадаємо,

Українська правда
Теми: коронавірус здоров'я МОЗ карантин


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