На Буковині від коронавірусу одужали 8 людей - ЦГЗ
У Чернівецькій області зафіксовано 8 випадків одужання інфікованих коронавірусом.
Джерело: дані Центру громадського здоров'я МОЗ України станом на ранок 22 березня
Дослівно: "В Україні зафіксовано 47 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, зокрема 3 летальні, 8 людей одужали.
Дніпропетровська область — 2 випадки ; Донецька область — 1; Житомирська область — 2 (1 летальний); Івано-Франківська область — 2 (1 летальний); Київ — 9; Київська область — 4; Львівська область — 1; Тернопільська область — 1. Чернівецька область — 25 (1 летальний, 8 одужали)".
Деталі: У ЦГЗ МОЗ нагадали, що з початку 2020 року до Центру громадського здоров’я надійшло 531 повідомлення про підозру на COVID-19. З них у 441 випадку результат негативний, 43 зразки досліджують.
Загалом досліджено більше 790 зразків від осіб із підозрою інфікування та визначених контактних осіб.
Станом на ранок 22 березня у світі зареєстровано 307 280 випадків захворювання на COVID-19, зокрема 13 049 летальних, а 92 376 людей одужало; за межами Китаю зафіксовано 225 932 випадки.
Нагадаємо,
- 21 березня голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук заявив, що у регіоні - 25 зареєстрованих хворих на COVID-19, 8 з них - діти.