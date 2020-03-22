Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

МОЗ виправив дані про 8 людей, що одужали від COVID-19: діагноз не підтвердився

Неділя, 22 березня 2020, 15:08
МОЗ виправив дані про 8 людей, що одужали від COVID-19: діагноз не підтвердився

У Чернівецькій області спростували інформацію Центру громадського здоров'я МОЗ України про 8 людей, що одужали від COVID-19.

Джерело: Коронавірус_Інфо у Telegram, керівниця департаменту комунікацій Чернівецької ОДА Вікторія Гатрич у коментарі "Суспільному"

Деталі: За словами Гатрич, на Буковині одужав один пацієнт, його виписали 20 березня.  

У МОЗ у свою чергу заявили, що у 8 осіб з підозрою на інфікування коронавірусом, діагноз не підтвердився.

Дослівно: "У 8 людей було зафіксовано підозру на COVID-19. Для отримання остаточного результату їм було зроблено 2 повторні тести на COVID-19, які були негативні. У цих людей не виявлено коронавірусної інфекції", - йдеться у повідомленні МОЗ України. 

"В Україні зафіксовано 47 випадків коронавірусної інфекції  - 1 - одужав, 3 - летальні випадки, 43 - проходять лікування". 

Що передувало: 

21 березня голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук заявив, що у регіоні - 25 зареєстрованих хворих на COVID-19, 8 з них - діти.

22 березня Центр громадського здоров'я МОЗ України станом на ранок розповсюдив дані про те, що у Чернівецькій області зафіксовано 8 випадків одужання інфікованих коронавірусом.

У ЦГЗ МОЗ нагадали, що з початку 2020 року до Центру громадського здоров’я надійшло 531 повідомлення про підозру на COVID-19. З них у 441 випадку результат негативний, 43 зразки досліджують. 

Загалом досліджено більше 790 зразків від осіб із підозрою інфікування та визначених контактних осіб. 

Станом на ранок 22 березня у світі зареєстровано 307 280 випадків захворювання на COVID-19, зокрема 13 049 летальних, а 92 376 людей одужало; за межами Китаю зафіксовано 225 932 випадки.

Українська правда
Теми: коронавірусздоров'яМОЗкарантин
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
08:47
Словаччина частково відновила пропуск вантажівок на свою територію − ДПСУ
08:43
У Києві й двох областях тривога через ракетну небезпеку
08:17
Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову
08:16
фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна
08:04
Захисники за добу ліквідували 1300 окупантів і 10 танків
07:49
Німеччина змінить схему оплати за зброю для України після бюджетного компромісу коаліції − ЗМІ
07:39
Повітряні сили знищили 41 з 42 "Шахедів"
07:29
У ЄС розглянуть питання заморожених коштів для Польщі, де змінився уряд
07:23
На Авдіївському напрямку значно зросла кількість ворожих атак − Генштаб
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
Усі новини...
Реклама: