У Чернівецькій області спростували інформацію Центру громадського здоров'я МОЗ України про 8 людей, що одужали від COVID-19.

Джерело: Коронавірус_Інфо у Telegram, керівниця департаменту комунікацій Чернівецької ОДА Вікторія Гатрич у коментарі "Суспільному"

Деталі: За словами Гатрич, на Буковині одужав один пацієнт, його виписали 20 березня.

У МОЗ у свою чергу заявили, що у 8 осіб з підозрою на інфікування коронавірусом, діагноз не підтвердився.

Дослівно: "У 8 людей було зафіксовано підозру на COVID-19. Для отримання остаточного результату їм було зроблено 2 повторні тести на COVID-19, які були негативні. У цих людей не виявлено коронавірусної інфекції", - йдеться у повідомленні МОЗ України.

"В Україні зафіксовано 47 випадків коронавірусної інфекції - 1 - одужав, 3 - летальні випадки, 43 - проходять лікування".

Що передувало:

21 березня голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук заявив, що у регіоні - 25 зареєстрованих хворих на COVID-19, 8 з них - діти.

22 березня Центр громадського здоров'я МОЗ України станом на ранок розповсюдив дані про те, що у Чернівецькій області зафіксовано 8 випадків одужання інфікованих коронавірусом.

У ЦГЗ МОЗ нагадали, що з початку 2020 року до Центру громадського здоров’я надійшло 531 повідомлення про підозру на COVID-19. З них у 441 випадку результат негативний, 43 зразки досліджують.

Загалом досліджено більше 790 зразків від осіб із підозрою інфікування та визначених контактних осіб.

Станом на ранок 22 березня у світі зареєстровано 307 280 випадків захворювання на COVID-19, зокрема 13 049 летальних, а 92 376 людей одужало; за межами Китаю зафіксовано 225 932 випадки.