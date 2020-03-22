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МОЗ исправил данные о 8 украинцах, поборовших COVID-19: диагноз не подтвердился

Воскресенье, 22 марта 2020, 15:08
МОЗ исправил данные о 8 украинцах, поборовших COVID-19: диагноз не подтвердился

В Черновицкой области опровергли информацию Центра общественного здоровья Минздрава Украины 8 человек, что выздоровели от COVID-19.

Источник: Коронавирус_Инфо в Telegram, руководитель департамента коммуникаций Черновицкой ОГА Виктория Гатрич в комментарии "Суспільному"

Детали: По словам Гатрич, на Буковине выздоровел один пациент, его выписали 20 марта.

В Минздраве в свою очередь заявили, что у 8 человек с подозрением на инфицирование коронавируса, диагноз не подтвердился.

Дословно: "У 8 человек было зафиксировано подозрение на COVID-19. Для получения окончательного результата им было сделано 2 повторные тесты на COVID-19, которые были отрицательные. У этих людей не обнаружено коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении Минздрава Украины.

"В Украине зафиксировано 47 случаев коронавирусной инфекции - 1 - выздоровел, 3 - летальных случая, 43 - проходят лечение".

Предыстория: 

21 марта глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук заявил, что в регионе - 25 зарегистрированных больных COVID-19, 8 из них - дети.

22 марта Центр общественного здоровья МОЗ Украины по состоянию на утро распространил данные о том, что в Черновицкой области зафиксировано 8 случаев выздоровления инфицированных коронавирусом. 

В ЦОP МОЗ напомнили, что с начала 2020 году до Центра общественного здоровья поступило 531 сообщение о подозрении на COVID-19. Из них в 441 случае результат отрицательный, 43 образца исследуют.

В цело исследовано более 790 образцов от лиц с подозрением на инфицирование и определенных контактных лиц.

По состоянию на утро 22 марта в мире зарегистрировано 307 280 случаев заболевания COVID-19, в частности 13 049 летальных, а 92 376 человек выздоровели; за пределами Китая зафиксировано 225932 случая.

 

Украинская правда
Темы: коронавирусздоровьеМинздравкарантин
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