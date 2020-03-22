На Буковине от коронавируса выздоровели 8 человек - ЦОЗ

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Воскресенье, 22 марта 2020, 15:17

В Черновицкой области зафиксировано 8 случаев выздоровления инфицированных коронавирусом.

Источник: данные Центра общественного здоровья МОЗ Украины по состоянию на утро 22 марта

Дословно: "В Украине зафиксировано 47 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, в том числе 3 летальных, 8 человек выздоровели.

Днепропетровская область - 2 случая; Донецкая область - 1; Житомирская область - 2 (1 летальный) Ивано-Франковская область - 2 (1 летальный) Киев - 9; Киевская область - 4; Львовская область - 1; Тернопольская область - 1. Черновицкая область - 25 (1 летальный, 8 выздоровели)".

Детали: В ЦОЗ МОЗ напомнили, что с начала 2020 года в Центр общественного здоровья поступило 531 сообщение о подозрении на COVID-19. Из них в 441 случае результат отрицательный, 43 образца исследуются.

В целом исследовано более 790 образцов от лиц с подозрением на инфицирование и определенных контактных лиц.

По состоянию на утро 22 марта в мире зарегистрировано 307 280 случаев заболевания COVID-19, в частности 13 049 летальных, а 92 376 человек выздоровели; за пределами Китая зафиксировано 225 932 случая.

Напомним, 

  •  21 марта глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук заявил, что в регионе - 25 зарегистрированных больных COVID-19, 8 из них - дети. 

Украинская правда
Темы: коронавирус здоровье Минздрав карантин


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