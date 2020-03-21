На Буковині коронавірусом заражено 8 дітей – голова ОДА

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Субота, 21 березня 2020, 20:56

Із 25 зареєстрованих хворих на COVID-19 у Чернівецькій області – 8 дітей.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook

Дослівно: "Структура хворих в області наразі має такий вигляд: інфіковано 14 жінок та 11 чоловіків.

Дітей віком до 5 років – 5 осіб, від 6 до 18 років – 3 особи, дорослих від 19 до 35 років – 7 осіб, від 36 до 50 років – 3 особи, старше 50 років – 7 осіб".

Деталі: За словами голови ОДА, стан хворих на коронавірус буковинців стабільний, середньої складності. Важких пацієнтів наразі немає. У декількох недужих пневмонія, проте температура тіла вище 38 градусів не піднімається. Вони перебувають під наглядом лікарів. Кілька людей лікуються вдома.

Сімейні лікарні проводять збір лабораторних зразків для проведення тестів європейською референт-лабораторією Всесвітньої організації охорони здоров’я.

У понеділок близько 200 зразків мають відправити до Нідерландів.

 

Що передувало: Станом на 23:00 20 березня в Україні зафіксовано 41 випадок зараження COVID-19. Із них 25 у Чернівецькій області. 

Із 25 зареєстрованих випадків коронавірусу на території Чернівецької області 11 хворих виявлено в селі Колінківці Хотинського району.

Українська правда
Теми: коронавірус Чернівецька область


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