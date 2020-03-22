Для евакуації українців з Польщі призначили ще один поїзд

Укрзалізниця призначила ще один швидкісний поїзд Інтерсіті+ Перемишль-Київ для евакуації українців з Польщі.

Джерело: пресслужба Укрзалізниці

Деталі: Поїзд відправиться із Перемишля о 15:50 23 березня під номером 706/705.

Під час рейсу з Польщі поїзд робитиме зупинку у Львові та прибуде до Києва о 23:59. До Перемишля поїзд прослідує без пасажирів.

Квитки на вказаний поїзд можливо купити тільки через онлайн-систему booking.uz.gov.ua. Бригада стюардів, яка обслуговуватиме поїзд, буде забезпечена усіма необхідними засобами захисту та дезінфекції.

Раніше Укрзалізниця відправила вже сім спеціальних поїздів Інтерсіті+ Перемишль-Київ для евакуації громадян України із Польщі та Чехії, котрі внаслідок обмежувальних заходів, у зв’язку з карантином, не можуть самостійно перетнути кордон.

Також призначено поїзд "4 столиці", який виконує спеціальний рейс для повернення додому українців, а також громадян Білорусі й балтійських країн.

Що передувало: 20 березня з Польщі до Києва прибуло 5 поїздів. 21і 22 березня – ще два.

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