Для евакуації українців з Польщі призначили ще один поїзд
Укрзалізниця призначила ще один швидкісний поїзд Інтерсіті+ Перемишль-Київ для евакуації українців з Польщі.
Джерело: пресслужба Укрзалізниці
Деталі: Поїзд відправиться із Перемишля о 15:50 23 березня під номером 706/705.
Під час рейсу з Польщі поїзд робитиме зупинку у Львові та прибуде до Києва о 23:59. До Перемишля поїзд прослідує без пасажирів.
Квитки на вказаний поїзд можливо купити тільки через онлайн-систему booking.uz.gov.ua. Бригада стюардів, яка обслуговуватиме поїзд, буде забезпечена усіма необхідними засобами захисту та дезінфекції.
Раніше Укрзалізниця відправила вже сім спеціальних поїздів Інтерсіті+ Перемишль-Київ для евакуації громадян України із Польщі та Чехії, котрі внаслідок обмежувальних заходів, у зв’язку з карантином, не можуть самостійно перетнути кордон.
Також призначено поїзд "4 столиці", який виконує спеціальний рейс для повернення додому українців, а також громадян Білорусі й балтійських країн.
Що передувало: 20 березня з Польщі до Києва прибуло 5 поїздів. 21і 22 березня – ще два.
Передісторія:
- З 17 березня Україна зупинила міжнародне пасажирське сполучення, зокрема, авіарейси, залізничне та пасажирське автобусне сполучення.
- Обмеження на кордоні України будуть діяти до 3 квітня 2020 року, якщо через ситуацію із поширенням захворюваності на пандемічний вірус не буде прийняте інше рішення.
- Україна сформувала точки-хаби, з яких українці гарантовано зможуть дістатись до України безкоштовно або за пільговими цінами.