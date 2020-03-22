Для эвакуации украинцев из Польши назначили еще один поезд
Укрзализныця назначила еще один скоростной поезд Интерсити+ Перемышль-Киев для эвакуации украинцев из Польши.
Источник: пресс-служба Укрзализныци
Детали: Поезд отправится из Перемышля в 15:50 23 марта под номером 706/705.
Во время рейса из Польши поезд будет делать остановку во Львове и прибудет в Киев в 23:59. В Перемышль поезд проследует без пассажиров.
Билеты на указанный поезд можно купить только через онлайн-систему booking.uz.gov.ua. Бригада стюардов, которая будет обслуживать поезд, будет обеспечена всеми необходимыми средствами защиты и дезинфекции.
Ранее Укрзализныця отправила уже семь специальных поездов Интерсити + Перемышль-Киев для эвакуации граждан Украины из Польши и Чехии, которые в результате ограничительных мер, в связи с карантином, не могут самостоятельно пересечь границу.
Также назначен поезд "4 столицы", который выполняет специальный рейс для возвращения домой украинцев, а также граждан Беларуси и балтийских стран.
Что предшествовало: 20 марта из Польши в Киев прибыло 5 поездов. 21 и 22 марта - еще два.
Предыстория:
- С 17 марта Украина остановила международное пассажирское сообщение, в частности, авиарейсы, железнодорожное и пассажирское автобусное сообщение.
- Ограничения на границе Украины будут действовать до 3 апреля 2020 года, если из-за ситуации с распространением заболеваемости пандемическим вирусом не будет принято иное решение.
- Украина сформировала точки-хабы, из которых украинцы гарантированно смогут добраться до Украины бесплатно или по льготным ценам.