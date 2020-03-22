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Для эвакуации украинцев из Польши назначили еще один поезд

Воскресенье, 22 марта 2020, 17:43
Для эвакуации украинцев из Польши назначили еще один поезд

Укрзализныця назначила еще один скоростной поезд Интерсити+ Перемышль-Киев для эвакуации украинцев из Польши.

Источник: пресс-служба Укрзализныци

Детали: Поезд отправится из Перемышля в 15:50 23 марта под номером 706/705.

Во время рейса из Польши поезд будет делать остановку во Львове и прибудет в Киев в 23:59. В Перемышль поезд проследует без пассажиров.

Билеты на указанный поезд можно купить только через онлайн-систему booking.uz.gov.ua. Бригада стюардов, которая будет обслуживать поезд, будет обеспечена всеми необходимыми средствами защиты и дезинфекции.

Ранее Укрзализныця отправила уже семь специальных поездов Интерсити + Перемышль-Киев для эвакуации граждан Украины из Польши и Чехии, которые в результате ограничительных мер, в связи с карантином, не могут самостоятельно пересечь границу.

Также назначен поезд "4 столицы", который выполняет специальный рейс для возвращения домой украинцев, а также граждан Беларуси и балтийских стран.

Что предшествовало: 20 марта из Польши в Киев прибыло 5 поездов. 21 и 22 марта - еще два.

Предыстория:

  • С 17 марта Украина остановила международное пассажирское сообщение, в частности, авиарейсы, железнодорожное и пассажирское автобусное сообщение.
  • Ограничения на границе Украины будут действовать до 3 апреля 2020 года, если из-за ситуации с распространением заболеваемости пандемическим вирусом не будет принято иное решение.
  • Украина сформировала точки-хабы, из которых украинцы гарантированно смогут добраться до Украины бесплатно или по льготным ценам.

Украинская правда

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Темы: Польшажелезная дорога
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