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У Львові 7 осіб госпіталізували із спецпотягів, що прибули з Польщі

Субота, 21 березня 2020, 01:13

Сімох пасажирів потягів "Пшемисль-Київ, що евакуйовували українців із Польщі, госпіталізували для проведення діагностики. 

Джерело: брифінг в.о. директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Андрія Васько, передає "Інтерфакс"

Пряма мова: "Сьогодні в Україну прибули 5 поїздів з Перемишля до Києва. У кожному з поїздів знаходилося від 500 до 800 чоловік. У Львові вийшли близько 660 пасажирів. Все пасажирам вимірювали температуру на кордоні і у Львові і в результаті цих дій 7 осіб доставили в інфекційну лікарню для проведення діагностики".

Деталі: За словами Васька, пасажирів відправили до Львівської обласної інфекційної лікарні. Усі інші підписали згоду про те, що їм відомо про норми законів України та про карантин для тих, хто приїжджає з-за кордону. 

Що передувало: 20 березня до Києва прибуло два спецпотяги з Польщі

Станом на 23:00 20 березня в Україні зафіксовано 41 випадок зараження COVID-19. Зокрема у Львівській області зареєстрували один випадок інфікування. 

Знати більше:  У регіонах надзвичайна ситуація. Що це і як вплине на життя

Передісторія:

  • В Україні із 12 березня до 3 квітня щонайменше запроваджено карантин. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
  • 17 березня о 23:00 припинили рух метрополітену у Києві, в інших містах метро теж не працює. Столична влада замінила його наземним транспортом, хоча в пасажирський транспорт мають пускати лише по 10 людей, і то лише тих, хто буде в медичній масці.

Українська правда

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Теми: коронавірусЛьвів
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