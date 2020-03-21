Сімох пасажирів потягів "Пшемисль-Київ, що евакуйовували українців із Польщі, госпіталізували для проведення діагностики.

Джерело: брифінг в.о. директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Андрія Васько, передає "Інтерфакс"

Пряма мова: "Сьогодні в Україну прибули 5 поїздів з Перемишля до Києва. У кожному з поїздів знаходилося від 500 до 800 чоловік. У Львові вийшли близько 660 пасажирів. Все пасажирам вимірювали температуру на кордоні і у Львові і в результаті цих дій 7 осіб доставили в інфекційну лікарню для проведення діагностики".

Деталі: За словами Васька, пасажирів відправили до Львівської обласної інфекційної лікарні. Усі інші підписали згоду про те, що їм відомо про норми законів України та про карантин для тих, хто приїжджає з-за кордону.

Що передувало: 20 березня до Києва прибуло два спецпотяги з Польщі

Станом на 23:00 20 березня в Україні зафіксовано 41 випадок зараження COVID-19. Зокрема у Львівській області зареєстрували один випадок інфікування.

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