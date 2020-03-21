У Львові 7 осіб госпіталізували із спецпотягів, що прибули з Польщі
Сімох пасажирів потягів "Пшемисль-Київ, що евакуйовували українців із Польщі, госпіталізували для проведення діагностики.
Джерело: брифінг в.о. директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Андрія Васько, передає "Інтерфакс"
Пряма мова: "Сьогодні в Україну прибули 5 поїздів з Перемишля до Києва. У кожному з поїздів знаходилося від 500 до 800 чоловік. У Львові вийшли близько 660 пасажирів. Все пасажирам вимірювали температуру на кордоні і у Львові і в результаті цих дій 7 осіб доставили в інфекційну лікарню для проведення діагностики".
Деталі: За словами Васька, пасажирів відправили до Львівської обласної інфекційної лікарні. Усі інші підписали згоду про те, що їм відомо про норми законів України та про карантин для тих, хто приїжджає з-за кордону.
Що передувало: 20 березня до Києва прибуло два спецпотяги з Польщі
Станом на 23:00 20 березня в Україні зафіксовано 41 випадок зараження COVID-19. Зокрема у Львівській області зареєстрували один випадок інфікування.
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Передісторія:
- В Україні із 12 березня до 3 квітня щонайменше запроваджено карантин. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
- 17 березня о 23:00 припинили рух метрополітену у Києві, в інших містах метро теж не працює. Столична влада замінила його наземним транспортом, хоча в пасажирський транспорт мають пускати лише по 10 людей, і то лише тих, хто буде в медичній масці.