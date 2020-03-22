Меркель іде на карантин: контактувала з зараженим

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Неділя, 22 березня 2020, 20:09

Канцлер Німеччини Ангела Меркель піде на карантин через контакт із хворим на коронавірус лікарем.

Джерело: представник Меркель Штеффен Зайберт, повідомляє Німецька хвиля

Деталі: За його словами, після присвяченої коронавірусу пресконференції, на якій Меркель виступила раніше у неділю, їй повідомили про позитивний результат аналізу на SARS-Cov-19 лікаря, з яким вона контактувала 20 березня під час проведення профілактичного щеплення.

У зв'язку з цим Меркель вирішила надалі перебувати на домашньому карантині. У наступні дні Меркель будуть зроблені аналізи, щоб з'ясувати, чи інфікована вона SARS-Cov-19.

Під час перебування на домашньому карантині Меркель продовжуватиме виконувати функції голови німецького уряду, додав Зайберт.  

Теми: Меркель коронавірус Німеччина


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