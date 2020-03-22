Меркель идет на карантин: контактировала с зараженным

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Воскресенье, 22 марта 2020, 20:09

Канцлер Германии Ангела Меркель пойдет на карантин из-за контакта с больным коронавирусом врачом.

Источник: представитель Меркель Штеффен Зайберт, сообщает Немецкая волна

Детали: По его словам, после посвященной коронавирусу пресс-конференции, на которой Меркель выступила ранее в воскресенье, ей сообщили о положительном результате анализа на SARS-Cov-19 врача, с которым она контактировала 20 марта во время проведения профилактической прививки.

В связи с этим Меркель решила в дальнейшем находиться на домашнем карантине. В последующие дни Меркель будут сделаны анализы, чтобы выяснить, инфицирована ли она коронавирусом.

Во время пребывания на домашнем карантине Меркель будет продолжать выполнять функции главы германского правительства, добавил Зайберт.

Темы: Меркель коронавирус Германия


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