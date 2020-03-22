В Україні 16 нових випадків коронавірусу – ЦГЗ

За даними Центру громадського здоров'я МОЗ, в Україні підтверджено вже 63 випадки коронавірусу.

Джерело: в.о. гендиректора Центру громадського здоров'я Ігор Кузин в ефірі телеканалу "Україна 24" в неділю ввечері, повідомляє Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Станом на цей час у нас є 645 підозр і 63 підтверджених випадки".

Деталі: Кузін зазначив, що за останню добу зафіксовано 114 підозр на коронавірус.

Що передувало: Станом на 21:00 21 березня в Україні було підтверджено 47 випадків COVID-19.

Знати більше: Скільки захворіло на коронавірус COVID-19 в Украіні і світі