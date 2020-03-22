В Украине 16 новых случаев коронавируса – ЦОС

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Воскресенье, 22 марта 2020, 21:26

По данным Центра общественного здоровья Минздрава, в Украине подтверждены уже 63 случая коронавируса.

Источник: и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин в эфире телеканала "Украина 24" в воскресенье вечером, сообщает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "По состоянию на данный момент у нас есть 645 подозрений и 63 подтвержденных случая".

Детали: Кузин отметил, что за последние сутки зафиксировано 114 подозрений на коронавирус.

Что предшествовало: По состоянию на 21:00 21 марта в Украине было подтверждено 47 случаев COVID-19.

Знать больше: Сколько заболели коронавирусом COVID-19 в Украине и мире

Украинская правда


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