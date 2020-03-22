Верховна Рада передасть лікарням іще 25 авто – спікер

Верховна Рада готується передати лікарням Києва ще 25 автомобілів.

Джерело: спікер ВР Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "Україна"

Пряма мова: "Сьогодні в мене була розмова з керівниками усіх комітетів, з апаратом Верховної Ради. Я думаю, що в найближчі дні ми зможемо передати близько 25 машин лікарням Києва".

Деталі: Разумков зазначив, що лікарням ці авто зараз важливіші, ніж Верховній Раді.

Він також подякував колегам з комітетів за те, що ніхто з них не відмовився надати авто.

Що передувало: 21 березня пресслужба парламенту повідомила, що Верховна Рада передала клінічним лікарням Києва чотири автомобілі, які перебувають на балансі парламенту.

Під час запровадженого режиму надзвичайної ситуації у Києві автомобілі зможуть бути використані для перевезення медичних працівників до місць роботи і проживання, а також для доставки необхідних медичних виробів та обладнання.