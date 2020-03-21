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Деякі медики в Києві їздитимуть на роботу на авто Верховної Ради

Субота, 21 березня 2020, 09:08
Деякі медики в Києві їздитимуть на роботу на авто Верховної Ради
сайт ВР

Верховна Рада передала клінічним лікарням Києва чотири автомобілі, які перебувають на балансі парламенту.

Джерело: пресслужба Верховної Ради

Дослівно: "В умовах оголошеного карантину в Україні, через закриття метро та черги на інший громадський транспорт, у медичних закладів виникають проблеми з перевезенням медперсоналу на роботу та додому.

У відповідь на звернення клінічних лікарень щодо надання допомоги у цьому питанні, голова Верховної Ради України Дмитро Разумков запропонував передати їм у користування чотири автомобілі, які знаходяться на балансі парламенту".

Деталі: Керівник Апарату Верховної Ради Вячеслав Штучний поінформував, що автомобілі надійдуть на час карантину у розпорядження медичних установ Києва для використання у службових цілях.

"Автотранспортні засоби передаються для потреб закладів Міністерства охорони здоров’я, зокрема, Олександрівської та Київської міської дитячої інфекційної лікарні", - уточнив він. 

Під час запровадженого режиму надзвичайної ситуації у Києві автомобілі зможуть бути використані для перевезення медичних працівників до місць роботи і проживання, а також для доставки необхідних медичних виробів та обладнання.

 

Передісторія:

  • Через коронавірус COVID-19 в Україні із 12 березня до 3 квітня щонайменше запроваджено карантин. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
  • 17 березня о 23:00 припинили рух метрополітену у Києві, в інших містах метро теж не працює. Столична влада замінила його наземним транспортом, хоча в пасажирський транспорт мають пускати лише по 10 людей, і то лише тих, хто буде в медичній масці.
  • 20 березня уряд запровадив режим надзвичайної ситуації у Києві.

Українська правда

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Теми: Верховна Радаавтокоронавірус
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