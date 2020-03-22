Верховная Рада передаст больницам еще 25 авто – спикер

Верховная Рада готовится передать больницам Киева еще 25 автомобилей.

Источник: спикер ВР Дмитрий Разумков в эфире телеканала "Украина"

Прямая речь: "Сегодня у меня был разговор с руководителями всех комитетов, с аппаратом Верховной Рады. Я думаю, что в ближайшие дни мы сможем передать около 25 машин больницам Киева".

Детали: Разумков отметил, что больницам эти авто сейчас важнее, чем Верховной Раде.

Он также поблагодарил коллег из комитетов за то, что никто из них не отказался предоставить авто.

Что предшествовало: 21 марта пресс-служба парламента сообщила, что Верховная Рада передала клиническим больницам Киева четыре автомобиля, которые находятся на балансе парламента.

Во время введенного режима чрезвычайной ситуации в Киеве автомобили смогут быть использованы для перевозки медицинских работников к местам работы и проживания, а также для доставки необходимых медицинских изделий и оборудования.