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Член штабу щодо коронавірусу: Статистику побачимо після збільшення тестування

Неділя, 22 березня 2020, 22:49
Член штабу щодо коронавірусу: Статистику побачимо після збільшення тестування

Член оперативного штабу із запобігання поширенню короновірусу в Україні, лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська вважає, що офіційна статистика не відображає реальної кількості хворих COVID-19.

Джерело: Голубовська у Facebook

Пряма мова: "Кількість хворих з COVID-19 зростає на очах, і ми з вами прекрасно розуміємо, що тільки коли збільшиться доступ до тестування, ми це побачимо в офіційній статистиці.

До речі, схожа ситуація у всьому світі, найрозвиненіші країни, включаючи США, оголошували про брак тестів".

Деталі: Голубовська зазначила, що вже з аналізу історій хвороби перших пацієнтів можна говорити про деякі особливості перебігу захворювання.

За її словами, підвищення температури тіла зазвичай до субфебрильних цифр і рідко перевищує позначку в 39 градусів; у Чернівцях 95% - субфебрилітет. При цьому, незважаючи на підвищену температуру тіла і рентгенологічні ознаки пневмонії, стан хворих мало порушений, симптоми інтоксикації не виражені аж до розвитку дихальної недостатності.

Лікар зазначила, що ступінь підвищення температури тіла ніяк не пов'язана з тяжкістю перебігу захворювання та ураженням легень, можливий розвиток пневмонії навіть без підвищення температури тіла.

Частою скаргою є сухість у ротоглотці, що змушує пацієнтів пити більше рідини, нежить не характерний, кашель не дуже інтенсивний, мокрота незначна, приблизно у 15% хворих виникають різі в очах і кон'юнктивіт.

За її словами, до 5-8 дня стан хворих може погіршуватися, знову підвищуватися температура тіла і посилюватися симптоми ураження дихальних шляхів.

Пряма мова: "Поки хворі з важкими формами не домінують. Але ми повинні бути уважні, враховуючи ці особливості, до виявлення пацієнтів, щоб вчасно призначати лікування і тим самим скорочувати кількість важких і критичних форм, що вимагають ШВЛ".

Довідка: За статистикою МОЗ, станом на 22:50 неділі в Україні підтверджено 73 випадки COVID-19. За добу виявлено 26 нових випадків, 20 із яких у Києві.

Знати більше: Скільки захворіло на коронавірус COVID-19 в Украіні і світі

Теми: коронавірусмедицина
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