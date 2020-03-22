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Член штаба по коронавирусу: Статистику увидим после увеличения тестирования

Воскресенье, 22 марта 2020, 22:49
Член штаба по коронавирусу: Статистику увидим после увеличения тестирования

Член оперативного штаба по предотвращению распространения короновируса в Украине, врач-инфекционист Ольга Голубовская считает, что официальная статистика не отражает реального количества больных COVID-19.

Источник: Голубовская в Facebook

Прямая речь: "Количество больных с COVID-19 растёт на глазах, и мы с вами прекрасно понимаем, что только когда увеличится доступ к тестированию, мы это увидим в официальной статистике.

Кстати, похожая ситуация во всем мире, самые развитые страны, включая США, объявляли о нехватке тестов".

Детали: Голубовская отметила, что уже по анализу историй болезни первых пациентов можно говорить о некоторых особенностях течения заболевания.

По ее словам, повышение температуры тела обычно до субфебрильных цифр и редко превышает отметку в 39 градусов; в Черновцах 95% - субфебриллитет. При этом, несмотря на повышенную температуру тела и рентгенологические признаки пневмонии, состояние больных мало нарушено, симптомы интоксикации не выражены вплоть до развития дыхательной недостаточности.

Врач отметила, что степень повышения температуры тела никак не связана с тяжестью течения заболевания и поражением легких, возможно развитие пневмонии даже без повышения температуры тела.

Частой жалобой является сухость в ротоглотке, заставляющая пациентов пить больше жидкости, насморк не характерен, кашель не очень интенсивный, мокрота скудная, примерно у 15% больных возникают рези в глазах и конъюнктивит.

По ее словам, к 5-8 дню состояние больных может ухудшаться, вновь повышаться температура тела и усиливаться симптомы поражения дыхательных путей.

Прямая речь: "Пока больные с тяжелыми формами не доминируют. Но мы должны быть внимательны, учитывая эти особенности, к выявлению пациентов, дабы вовремя назначать лечение и тем самым сокращать количество тяжелых и критических форм, требующих ИВЛ".

Справка: По статистике Минздрава, по состоянию на 22:50 воскресенья в Украине подтверждено 73 случая COVID-19. За сутки выявлено 26 новых случаев, 20 из которых в Киеве.

Знать больше: Сколько заболели коронавирусом COVID-19 в Украине и мире

Украинская правда

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Темы: коронавирусмедицина
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