В Україні за добу 26 випадків коронавірусу, з них 20 у Києві

Станом на 22:50 неділі в Україні підтверджено 73 випадки COVID-19. За добу виявлено 26 нових випадків, 20 із яких у Києві.

Джерело: Центр громадського здоров'я МОЗ

Дослівно: "За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 73 випадки COVID-19.

Випадки виявлено:

Дніпропетровська область — 2;

Донецька область — 1;

Житомирська область — 2 (1 летальний);

Івано-Франківська область — 5 (1 летальний), з яких 3 за останню добу;

Київ — 29, з них 20 протягом доби;

Київська область — 5, 1 протягом доби;

Львівська область — 2, з них один протягом цієї доби;

Тернопільська область — 1;

Чернівецька область — 25 (1 летальний);

Черкаська — 1 підтверджений протягом останньої доби.

Деталі: Усього зафіксовано 3 летальні випадки від COVID-19 в Україні, один пацієнт вже одужав.

Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України дослідила більше 820 зразків.

У ЦЗГ наголосили, що кількість підтверджених випадків постійно змінюється і попросили звертати увагу на час публікації звіту.

Що передувало: Станом на 21:00 21 березня в Україні було підтверджено 47 випадків COVID-19.

Увечері в неділю в.о. гендиректора Центру громадського здоров'я Ігор Кузин повідомив, що в Україні підтверджено вже 63 випадки коронавірусу.

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