Карантину недостатньо для подолання COVID-19 — ВООЗ

Країни не можуть зупинити поширення нового коронавірусу лише шляхом повної заборони пересування всередині країни.

Джерело: Виконавчий директор ВООЗ Майк Раян, повідомляє Голос Америки

Пряма мова: "На чому ми насправді повинні зосередитись - це на діагностиці хворих, їх ізоляції та ізоляції тих, хто мав з ними контакти.

"Якщо ми зараз не будемо вживати серйозних кроків по забезпеченню здоров’я громади, коли всі ці обмеження на пересування будуть відмінені, небезпека зараження знову підвищиться".

Деталі: Потрібні додаткові заходи з охорони здоров’я населення, щоб уникнути повторного спалаху вірусу, каже Раян.

Так паралельно з обмеженням пересування всередині країни треба проводити тестування кожного, у кого є підозра на зараження.

Нагадаємо: Станом на 22:50 неділі в Україні підтверджено 73 випадки COVID-19. За добу виявлено 26 нових випадків, 20 із яких у Києві.

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