Карантину недостатньо для подолання COVID-19 — ВООЗ

5698 переглядів
Понеділок, 23 березня 2020, 00:26

Країни не можуть зупинити поширення нового коронавірусу лише шляхом повної заборони пересування всередині країни.

Джерело: Виконавчий директор ВООЗ Майк Раян, повідомляє Голос Америки 

Пряма мова: "На чому ми насправді повинні зосередитись - це на діагностиці хворих, їх ізоляції та ізоляції тих, хто мав з ними контакти.

"Якщо ми зараз не будемо вживати серйозних кроків по забезпеченню здоров’я громади, коли всі ці обмеження на пересування будуть відмінені, небезпека зараження знову підвищиться".

Деталі: Потрібні додаткові заходи з охорони здоров’я населення, щоб уникнути повторного спалаху вірусу, каже Раян.

Так паралельно з обмеженням пересування всередині країни треба проводити тестування кожного, у кого є підозра на зараження.

Нагадаємо: Станом на 22:50 неділі в Україні підтверджено 73 випадки COVID-19. За добу виявлено 26 нових випадків, 20 із яких у Києві.

Знати більше: Скільки захворіло на коронавірус COVID-19 в Украіні і світі

Теми: коронавірус карантин


powered by lun.ua
Матеріали за темою
До кінця дня експрес-тести на коронавірус будуть у всіх областях — Аваков 23 березня 2020, 01:02
Член штабу щодо коронавірусу: Статистику побачимо після збільшення тестування 22 березня 2020, 23:49
В Україні за добу 26 випадків коронавірусу, з них 20 у Києві 22 березня 2020, 22:56
Усі новини
Головні новини
В Україні за добу 26 випадків коронавірусу, з них 20 у Києві
Глава МОЗ виступає за введення надзвичайного стану
Директор МВФ пообіцяла Зеленському підтримку у зв'язку з коронавірусом
Рада готується до позачергового засідання – Разумков
Усі новини
дослідження

Що відомо про розробку вакцини проти COVID-19

поради

10 порад, як ефективно працювати з дому