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Карантина недостаточно для преодоления COVID-19 — ВОЗ

Воскресенье, 22 марта 2020, 23:26
Карантина недостаточно для преодоления COVID-19 — ВОЗ

Страны не могут остановить распространение нового коронавируса только путем полного запрета передвижения внутри страны.

Источник: Исполнительный директор ВОЗ Майк Райан, сообщает Голос Америки

Прямая речь: "На чем мы на самом деле должны сосредоточиться - это на диагностике больных, их изоляции и изоляции тех, кто имел с ними контакты.

"Если мы сейчас не примем серьезных шагов по обеспечению здоровья общества, когда все эти ограничения на передвижение будут отменены, опасность заражения снова повысится".

Детали: Нужны дополнительные меры по охране здоровья населения, чтобы избежать повторного возгорания вируса, говорит Райан.

Так параллельно с ограничением передвижения внутри страны надо проводить тестирование каждого, у кого есть подозрение на заражение.

Напомним: 

  • По состоянию на 22:50 воскресенья в Украине подтверждено 73 случая COVID-19. За сутки выявлено 26 новых случаев, 20 из которых в Киеве.

Знать больше: Сколько заболели коронавирусом COVID-19 в Украине и мире

Темы: коронавирускарантин
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