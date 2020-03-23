Карантина недостаточно для преодоления COVID-19 — ВОЗ

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Понедельник, 23 марта 2020, 00:26

Страны не могут остановить распространение нового коронавируса только путем полного запрета передвижения внутри страны.

Источник: Исполнительный директор ВОЗ Майк Райан, сообщает Голос Америки

Прямая речь: "На чем мы на самом деле должны сосредоточиться - это на диагностике больных, их изоляции и изоляции тех, кто имел с ними контакты.

"Если мы сейчас не примем серьезных шагов по обеспечению здоровья общества, когда все эти ограничения на передвижение будут отменены, опасность заражения снова повысится".

Детали: Нужны дополнительные меры по охране здоровья населения, чтобы избежать повторного возгорания вируса, говорит Райан.

Так параллельно с ограничением передвижения внутри страны надо проводить тестирование каждого, у кого есть подозрение на заражение.

Темы: коронавирус карантин


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