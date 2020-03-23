В Італії 20% медиків захворіли на коронавірус

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Понеділок, 23 березня 2020, 01:59

В Італії 20% медичного персоналу захворіли на COVID-19.

Джерело: ООН в Twitter 

Дослівно: "У глобальному масштабі жінки становлять 70% усіх працівників сектора охорони здоров'я. В умовах пандемії вони перебувають на передньому краї боротьби з COVID-19, і на їхні плечі лягає головний тягар реагування на кризу, що розростається. В Італії 20% медперсоналу заразилися COVID-19".

Нагадаємо: 

  • Станом на 22:50 неділі в Україні підтверджено 73 випадки COVID-19. За добу виявлено 26 нових випадків, 20 із яких у Києві.

Знати більше: Скільки захворіло на коронавірус COVID-19 в Украіні і світі

Теми: коронавірус Італія


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